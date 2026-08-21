Ankara'da bir doktor tren raylarına atlayarak intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde Lala tren istasyonunda bir doktor tren raylarına atlayarak intihar etti. Olay kameralar tarafından kaydedilirken doktorun neden intihar ettiği şimdilik bilinmiyor.

Ankara’nın Sincan ilçesinde, tren raylarına atlayan bir doktor hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Lale tren istasyonunda 17 Ağustos Pazartesi sabah saatlerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Mamak Devlet Hastanesinde çalışan Doktor S.T. şimdilik bilinmeyen bir sebeple tren raylarına atladı. Olayı fark eden etraftaki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık birimi gönderildi. Trenin altında kalan S.T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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