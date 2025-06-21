Antalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü
Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Aynı yönde seyreden kamyonun tekerleklerine çarpıp, orta refüjdeki ağaçlara çarpan aracın sürücüsü, ambulansla önce Akseki, daha sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya Akseki'de TOKİ konutları önünde bulunan Kırcaboyu'nda saat 10.00 sıralarında korkutan bir trafik kazası meydana geldi.
KAMYONA ÇARPTI
Nihat K. idaresindeki 07 NKP 67 plakalı otomobil, Akseki şehir merkezine giderken aynı yönde seyreden kamyonun tekerleklerine çarpıp, savruldu.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE
Orta refüjdeki ağaçlara çarpan araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MANAVGAT'A SEVK EDİLDİ
Sürücü, Akseki'deki ilk tedavisinin ardından kapsamlı tetkiklerinin yapılması için ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.