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Antalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü
Trafik Kazası, Antalya, Akseki, Kamyon, Otomobil, Ambulans, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Aynı yönde seyreden kamyonun tekerleklerine çarpıp, orta refüjdeki ağaçlara çarpan aracın sürücüsü, ambulansla önce Akseki, daha sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya Akseki'de TOKİ konutları önünde bulunan Kırcaboyu'nda saat 10.00 sıralarında korkutan bir trafik kazası meydana geldi.

Antalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü - 1. Resim

KAMYONA ÇARPTI

Nihat K. idaresindeki 07 NKP 67 plakalı otomobil, Akseki şehir merkezine giderken aynı yönde seyreden kamyonun tekerleklerine çarpıp, savruldu.

Antalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü - 2. Resim

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Orta refüjdeki ağaçlara çarpan araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü - 3. Resim

MANAVGAT'A SEVK EDİLDİ

Sürücü, Akseki'deki ilk tedavisinin ardından kapsamlı tetkiklerinin yapılması için ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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