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Balıkesir'de korkunç kaza! 83 yaşındaki 200 metre sürüklendikten sonra öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balıkesir&#039;de korkunç kaza! 83 yaşındaki 200 metre sürüklendikten sonra öldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki kadına araba çarptı. 200 metre sürüklendiği öğrenilen talihsiz kadın olay yerinde can verirken sürücü kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya (83) çarptı.

ARABANIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Balıkesir'de korkunç kaza! 83 yaşındaki 200 metre sürüklendikten sonra öldü - 1. Resim

 

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından gerekli incelemeler yapıldı.

Balıkesir'de korkunç kaza! 83 yaşındaki 200 metre sürüklendikten sonra öldü - 2. Resim

Nurten Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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