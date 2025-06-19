Balıkesir'de korkunç kaza! 83 yaşındaki 200 metre sürüklendikten sonra öldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki kadına araba çarptı. 200 metre sürüklendiği öğrenilen talihsiz kadın olay yerinde can verirken sürücü kaçtı.
Kaza, gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya (83) çarptı.
ARABANIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.
POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE
Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından gerekli incelemeler yapıldı.
Nurten Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.