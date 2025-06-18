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Antalya'da korkunç kaza! Araba sulama kanalına devrildi, 2 kişi boğularak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da arkadaşını eve bırakmak için arabası ile yola çıkan adam direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Araç sulama kanalına devrilirken sürücü de arkadaşı da boğularak can verdi.

Kaza, Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Kaymaz Caddesi üzerindeki sulama kanalı kenarında meydana geldi. 

Antalya'da korkunç kaza! Araba sulama kanalına devrildi, 2 kişi boğularak can verdi - 1. Resim

ARKADAŞINI EVİNE BIRAKMAK İSTEMİŞTİ

Raşit Akdeniz (46), arkadaşı Ali Uyanık’ı (70) evine bırakmak üzere otomobiliyle yola çıktı. Gece saat 23.30 sıralarında kanal kenarındaki yoldan seyir halindeyken köprüye dönmek isteyen Akdeniz, direksiyon hâkimiyetini kaybedince otomobil sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Raşit Akdeniz ve Ali Uyanık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da korkunç kaza! Araba sulama kanalına devrildi, 2 kişi boğularak can verdi - 2. Resim

AKRABALARI KRİZ GEÇİRDİ, EVE 50 METRE KALA...

Olay yerinde sinir krizi geçiren aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazı kişiler baygınlık geçirdi. Akdeniz’in, arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra Uyanık’ı evine bırakmaya çalıştığı, kazanın da Uyanık’ın evine yalnızca 50 metre kala meydana geldiği belirtildi. Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri, jandarma, savcı ve adli tabip incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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