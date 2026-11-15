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Antalya'ya tatile geldi, sırra kadem bastı! 53 yaşındaki turist aranıyor

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Antalya'ya tatile geldi, sırra kadem bastı! 53 yaşındaki turist aranıyor
Başlık ResmiAntalya'ya tatile geldi, sırra kadem bastı! 53 yaşındaki turist aranıyor

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen 53 yaşındaki Polonya vatandaşı Robert Bak'tan günlerdir haber alınamıyor. 11 Kasım'da ülkesine dönmesi gereken ancak havaalanı transferine katılmayan turistin ailesi, 4 Kasım'dan bu yana kendisine ulaşamadıklarını belirterek yardım çağrısında bulundu.

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Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen 53 yaşındaki Polonya vatandaşı Robert Bak, adeta sırra kadem bastı.

Edinilen bilgilere göre Robert Bak, 31 Ekim'de tatil yapmak için Alanya'ya geldi. Konaklayacağı otele yerleşen Polonyalı turist ile ailesi arasındaki son iletişim 4 Kasım'da WhatsApp üzerinden gerçekleşti.

Tatilinin sona ermesinin ardından 11 Kasım'da Polonya'ya dönmesi gereken Bak, havalimanına ulaşımını sağlayacak transfere katılmadı. Kardeşi ve diğer aile üyelerinin kendisine ulaşmak için yaptığı girişimler de sonuçsuz kaldı.

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TELEFONU OTEL ODASINDA BULUNDU

Polonyalı turistten haber alamayan ailesi, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğine başvurdu. Büyükelçilik yetkililerinin kayıp olayını İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bak'ın cep telefonunun kaldığı otel odasında bulunduğu belirlendi. Turistin denize girmiş olabileceği ihtimali üzerine Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

Karadan ve denizden sürdürülen çalışmalara rağmen Polonyalı turistin izine henüz ulaşılamadı.

AİLESİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Kardeşi Grzegorz Bak, Robert'ı gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olan kişilere çağrıda bulundu. Polonya'da 80 yaşındaki babalarının günlük bakımını kardeşinin üstlendiğini belirten Grzegorz Bak, tüm ailenin gelecek iyi bir haber beklediğini söyledi.

Kardeşinin bulunması için yardım isteyen Grzegorz Bak, 4 Kasım 2026 tarihinden itibaren Robert Bak'ı Alanya'da veya Türkiye'nin başka bir bölgesinde görmüş olabilecek kişilerin yetkili güvenlik birimlerine bilgi vermelerini istedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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