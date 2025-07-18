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Arı saldırısı aileyi sarstı! 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti, eşi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arı saldırısı aileyi sarstı! 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti, eşi hastanelik oldu
Bandırma, Arı Saldırısı, Ölüm, Alerji, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hobi bahçesindeki otları temizlerken yaban arılarının saldırısına uğrayan 60 yaşındaki şahıs, geçirdiği alerjik reaksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan eşi ise rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Dehşete düşüren olay, 16 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Bandırma'nın kırsal Doğruca Mahallesi'nde yaşandı.

Eşi Nezaket Dolgun ile birlikte hobi bahçesine giden 2 çocuk babası Yılmaz Dolgun (60), motorlu tırpanla ot biçtiği sırada farkında olmadan bir yaban arısı yuvasını bozdu. Arıların saldırısına uğrayan Dolgun, alerjik reaksiyon nedeniyle fenalaştı.

Arı saldırısı aileyi sarstı! 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti, eşi hastanelik oldu - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Eşi Nezaket Dolgun'un 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bahçede yapılan Yılmaz Dolgun, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABERLE SARSILAN EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Eşinin vefat haberini alan Nezaket Dolgun, yaşadığı acı nedeniyle rahatsızlandı. Aynı hastanede müşahede altına alınan Nezaket Dolgun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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