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Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın&#039;da 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 24 yıl hapis cezası ile aranan 41 yaşındaki şahıs yakalandı. D.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma başlatıldı.

"Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan aranan ve hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan D.B.isimli şüpheli, Köşk Kızılcayar Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

Şüpheli şahıs, adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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