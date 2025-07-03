Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 24 yıl hapis cezası ile aranan 41 yaşındaki şahıs yakalandı. D.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma başlatıldı.

"Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan aranan ve hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan D.B.isimli şüpheli, Köşk Kızılcayar Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.