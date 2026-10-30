Aydın'da kahreden olay! 20 yaşındaki Kumsal'ı erkek arkadaşı hayattan kopardı

Aydın'da 2 gün önce eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 20 yaşındaki Kumsal, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay 28 Ekim'de Nazilli ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Tabancayla vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kumsal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm haberi yakınlarını üzüntüye boğdu.

Olaya ilişkin Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polislerce yakalanan genç kızın eski erkek arkadaşı V.D. (21) tutuklanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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