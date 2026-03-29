Niğde'de kadın cinayeti! 26 yaşındaki Başak'ı 20 yaş büyük kocası katletti
Son kadın cinayeti haberi Niğde'den geldi. Bor ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Başak Zeliha Yaylacı, sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu 46 yaşındaki kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Başak Zeliha Yaylacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Başak Zeliha Yaylacı, boşanma aşamasında olduğu eşi C.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
- Ağır yaralanan Başak Zeliha Yaylacı ve kendisini yaralayan eşi C.Y. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Başak Zeliha Yaylacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Zanlı eş C.Y.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
- Niğde Barosu, olayın ardından yaptığı açıklamada yargılama sürecini takip edeceklerini belirtti.
26 yaşındaki Başak Zeliha Yaylacı; boşanma aşamasında olduğu eşi C.Y.(46) tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, ağır yaralanan genç kadın ve kendisini de yaralayan C.Y. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
ÖLÜM HABERİ GELDİ
Başak Zeliha Yaylacı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zanlı eş C.Y.'nin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
NİĞDE BAROSU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Yaşanan acı olayın ardından Niğde Barosu yazılı bir açıklama yaparak, kadın cinayetlerine karşı mücadelede sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Açıklamada, kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan yarası haline geldiği vurgulanarak, "Bir kadın daha hayattan koparıldı. Niğde Barosu olarak Başak Zeliha Yaylacı’nın öldürülmesine ilişkin yargılama sürecini sonuna kadar takip edeceğiz. İlgili tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarını kadına yönelik şiddetle mücadelede birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Kadınlarımızı sahipsiz bırakmayacağımızı ve başta hemşehrimiz Zeliha Yaylacı’nın ceza dosyası olmak üzere yargılama süreçlerinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Zeliha Yaylacı’nın ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.