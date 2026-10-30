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Baba dehşeti! Kızını ve birlikte yaşadığı adamı vurdu... Detaylar korkunç

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Baba dehşeti! Kızını ve birlikte yaşadığı adamı vurdu... Detaylar korkunç
Başlık ResmiBaba dehşeti! Kızını ve birlikte yaşadığı adamı vurdu... Detaylar korkunç

Ankara'da 19 yaşındaki hamile kızını ve birlikte yaşadığı 53 yaşındaki erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren baba, olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde baba B.K, kızı E.K'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O'nun (53) Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada B.K. ile E.O'nun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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ÖLDÜRÜP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K, silahla kızı E.K. ve erkek arkadaşı E.O'ya ateş etti. E.K. ve E.O. olay yerinde hayatını kaybetti.

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B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, E.K'nin hamile olduğu ve evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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