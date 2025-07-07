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Balıkesir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var! Kaza sebebi pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balıkesir&#039;de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var! Kaza sebebi pes dedirtti
Balıkesir, Erdek, Kaza, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sürücülerden birinin virajda şerit ihlali yapması sonucu 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 otomobilde de ağır maddi hasar oluşurken, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi'nde, seyir halinde olan Sinan D. idaresindeki 34 DOJ 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Esat H. yönetimindeki 34 KGH 522 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden birinin virajda şerit ihlali yapması nedeniyle kaza meydana geldiği öğrenildi.

Balıkesir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var! Kaza sebebi pes dedirtti - 1. Resim

Kazada, her iki sürücü ile 34 DOJ 679 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan 2 araçta da ağır maddi hasar oluştu.

Balıkesir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var! Kaza sebebi pes dedirtti - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Trafik ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparak kontrollü geçiş sağladı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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