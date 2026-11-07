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3. Sayfa

Balıkesir'de feci kaza! Kamyon ile duvar arasında sıkışan otomobilde anne ve kızı hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, zeytinyağı fabrikasının bahçe duvarı ile kamyon arasında sıkışarak hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Edremit-Yenice yolu üzerinde meydana geldi. F.A. (34) yönetimindeki 06 DFU 7084 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen N.A. (34) idaresindeki 10 AEH 0025 plakalı Tofaş marka otomobili sollamak istedi.

Bu sırada sola dönüş yapmak için manevra yapan otomobil ile kamyon çarpıştı.

Balıkesirde feci kaza! Kamyon ile duvar arasında sıkışan otomobilde anne ve kızı hayatını kaybetti
Başlık ResmiBalıkesirde feci kaza! Kamyon ile duvar arasında sıkışan otomobilde anne ve kızı hayatını kaybetti

OTOMOBİL KAMYON İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan bir zeytinyağı fabrikasının çevre duvarına savruldu.

Kamyon ile fabrika duvarı arasında sıkışan otomobil, kazanın etkisiyle hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesirde feci kaza! Kamyon ile duvar arasında sıkışan otomobilde anne ve kızı hayatını kaybetti
Başlık ResmiBalıkesirde feci kaza! Kamyon ile duvar arasında sıkışan otomobilde anne ve kızı hayatını kaybetti

ANNE VE 10 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü N.A. (34) ile araçta bulunan 10 yaşındaki kızı E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve kızının cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazanın oluş nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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