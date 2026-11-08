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Bartın’da acı ölüm! Domuz diye kuzenini vurdu

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Bartın’da acı ölüm! Domuz diye kuzenini vurdu
Başlık ResmiBartın’da acı ölüm! Domuz diye kuzenini vurdu

Bartın’da domuz avına çıkan iki kuzenin gezisi faciayla sonuçlandı. Çalılıklardan gelen sesi yaban hayvanı sanarak tüfeğiyle ateş eden İ.Y., vurduğu kişinin kuzeni Muhittin Y. olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Ağır yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybederken, kuzeni gözaltına alındı.

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İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Y. ile Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıktı. Bir süre birlikte avlanan iki kuzen, daha sonra farklı bölgelerde dolaşarak avlanmaya devam etmek üzere birbirlerinden ayrıldı. Ormanlık alanda ayrı noktalarda ilerleyen kuzenlerden İ.Y., iddiaya göre bir süre sonra çalıların arasından gelen hışırtıyı duydu.

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Sesin bir yabani hayvandan geldiğini düşünen İ.Y., sesin geldiği yöne doğru av tüfeğiyle ateş etti. İ.Y, ateş ettiği yere gittiğinde ise amcasının oğlu Muhittin Y.'yi kanlar içerisinde gördü.

Muhittin Y.
Başlık ResmiMuhittin Y.

Büyük bir şok yaşayan İ.Y., vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, Muhittin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, yapılan incelemenin ardından Muhittin Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri İ.Y'yi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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