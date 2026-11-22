Bartın'da motosikletiyle seyir hâlindeyken kalp krizi geçiren ziraat mühendisi Hasan Hüseyin Gedik, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan Gedik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bartın'da motosikletiyle seyir hâlindeyken kalp krizi geçiren Hasan Hüseyin Gedik, kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gedik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET REFÜJDEKİ TEL ÖRGÜLERE ÇARPTI

Kaza, Bartın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Eski hastane istikametinden Amasra yönüne doğru motosikletiyle ilerleyen Hasan Hüseyin Gedik, 218. Cadde'de direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet, yoldan çıkarak refüjde bulunan tel örgülere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Gedik, yola düştü.

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KAZA ÖNCESİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Kazada bilincini kaybeden ve ağır yaralanan Gedik, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde Gedik'in motosiklet kullandığı sırada kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle aracın kontrolünü kaybettiği belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan Gedik, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPIYORDU

Hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Gedik'in, Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve Çayır-Mera Şubesinde ziraat mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Gedik'in cenazesinin otopsi ve gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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