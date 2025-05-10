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Beton mikserine çarparak hayatını kaybetmişti! Saniye'nin son anları kask kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz, beton mikserine çarparak hayatını kaybetmişti. Saniye'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Korkunç kaza, perşembe günü akşam saatlerinde Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana gelmişti. Saniye Yılmaz idaresindeki motosiklet, A.Ç. hakimiyetindeki beton mikseriyle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz hayatını kaybetmişti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen genç kadının cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hazreti Ömer Camii'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beton mikserine çarparak hayatını kaybetmişti! Saniye'nin son anları kask kamerasında - 1. Resim

KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kazaya ilişkin yeni görüntü de ortaya çıktı. Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıyan görüntüde, genç kadının kazadan saniyeler önce motosikletiyle seyir halinde olduğu, görüntünün beton mikserine çarptıktan sonra aniden kesildiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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