Beton mikserine çarparak hayatını kaybetmişti! Saniye'nin son anları kask kamerasında
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz, beton mikserine çarparak hayatını kaybetmişti. Saniye'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
Korkunç kaza, perşembe günü akşam saatlerinde Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana gelmişti. Saniye Yılmaz idaresindeki motosiklet, A.Ç. hakimiyetindeki beton mikseriyle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz hayatını kaybetmişti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen genç kadının cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hazreti Ömer Camii'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, kazaya ilişkin yeni görüntü de ortaya çıktı. Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıyan görüntüde, genç kadının kazadan saniyeler önce motosikletiyle seyir halinde olduğu, görüntünün beton mikserine çarptıktan sonra aniden kesildiği anlar yer aldı.