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3. Sayfa

Beylikdüzü'nde feci kaza! 72 yaşındaki adam entübe edildi, sürücü serbest bırakıldı

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İstanbul Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Ahmet Duran Darendeoğlu'na otomobil çarptı. Ağır yaralanarak entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi gören yaşlı adamın ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde, site girişinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Ahmet Duran Darendeoğlu'na hızla gelen otomobil çarptı. Ağır yaralanan 72 yaşındaki adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Hastanede tedavi altına alınan Darendeoğlu'nun ilk etapta bilincinin açık olduğunun belirtilmesi üzerine sürücünün serbest bırakıldığı öne sürüldü. Ancak yapılan tetkiklerde yaşlı adamın vücudunda çeşitli kırıklar ve beyin kanaması tespit edildi.

Durumu ağırlaşan Darendeoğlu entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Günlerdir yoğun bakımda hayat mücadelesi veren yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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AİLE, SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİLİ

Babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Gökhan Darendeoğlu, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Babasının sol kolunda ve sol kalçasında kırıklar bulunduğunu, doktorların durumuyla ilgili umut verici konuşmadığını belirten Gökhan Darendeoğlu, "Babam şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Entübe durumda. Bu haldeyken şahsın bu şekilde evinde rahatça oturmasını kabullenemiyoruz" dedi.

Kazanın ardından sürücünün kendileriyle iletişime geçmediğini de öne süren Darendeoğlu, babasının daha önce hareketli ve sosyal bir yaşam sürdüğünü belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Ahmet Duran Darendeoğlu
Başlık ResmiAhmet Duran Darendeoğlu

KAZA ANI KAMERADA

72 yaşındaki adama otomobilin çarptığı anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Darendeoğlu'na hızla gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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