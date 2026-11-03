Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restorana müşteri olarak gelen 3 kişi yiyip içtiklerinin hesabını ödemeden kaçtı. İkisi erkek ve birinin kadın olduğu şüpheliler, toplu şekilde geldikleri restorandan göze çarpmamak için sırayla masadan kalkarak çıktılar. İşletmede çalışan garsonlara yakalanmamak için peş peşe kaçan şüphelilerin 2 bin 800 liralık yiyecek ve içecek tükettikleri belirtildi.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restorana gelen 2 erkek ve 1 kadın, yemek yiyip çay içtikten sonra 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden ayrıldı. İşletme yetkilisi şikayetçi olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki restorana dün saat 19.30 sıralarında kamyonetle gelen 3 kişi, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan yemeklerini yedi.

Binlerce liralık hesabı ödemeden kaçtılar! Restorandan sırayla ayrılan şüpheliler pes dedirtti

YAKALANMAMAK İÇİN SIRAYLA KAÇTILAR

Çaylarını da içen müşterilerden kadın, bir süre sonra restorandan ayrıldı. Kadının ardından restoranda kalan 2 erkek de çalışanların kendilerini takip edip etmediğini kontrol ederek hesap ödemeden iş yerinden çıktı.

Binlerce liralık hesabı ödemeden kaçtılar! Restorandan sırayla ayrılan şüpheliler pes dedirtti

Yaşananlar, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin kamyonetle restorana gelmesi, masada tatlı yemeleri, çay içmeleri ve daha sonra iş yerinden ayrılmaları yer aldı.

Binlerce liralık hesabı ödemeden kaçtılar! Restorandan sırayla ayrılan şüpheliler pes dedirtti

YAKLAŞIK 3 BİN LİRALIK HESAP ÇIKTI

Restoran şefi Orhan Tuğrulaşık, 3 kişinin saat 19.30 sıralarında restorana gelerek yemek yediğini söyledi. Müşterilerin yemeklerini acele etmeden yediklerini ve ardından tatlı yiyip çay içtiklerini anlatan Tuğrulaşık, "Dün akşam saatlerinde 2 erkek, 1 kadın restoranımıza yemek yemeye geldi. Saat 19.30 civarıydı. Çorbalarını içtiler, ana yemeklerini yediler. Sindire sindire tatlılarını yediler, çaylarını içtiler. Hanımefendi öncesinde arabaya yöneldi. Daha sonra erkekler birbirlerine bakarak, çalışanları kontrol ederek hesabı ödemeden restorandan ayrıldılar" dedi.

Binlerce liralık hesabı ödemeden kaçtılar! Restorandan sırayla ayrılan şüpheliler pes dedirtti

Tuğrulaşık, 3 kişinin ödemeden ayrıldığı hesabın 2 bin 800 lira olduğunu belirterek, şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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