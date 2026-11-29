Boşanma aşamasındaki eşine satırla saldırmak istedi! Korku dolu anlar kamerada
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine satırla saldırmak isteyen şahıs, kadının sığındığı evin penceresine satır fırlattı. Korku dolu anlar kameraya yansırken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı siteye gelen şahıs dehşet saçtı. Elindeki satırla eşine saldırmak isteyen şahıs, kadının eve sığınması üzerine pencereye satır fırlattı.
Olay, dün gece Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin yaşadığı siteye gelerek kadına ölüm tehditleri savurdu.
EVE SIĞINAN KADININ PENCERESİNE SATIR FIRLATTI
Elindeki satırla eşine saldırmak isteyen şahsı gören kadın, korkuyla eve sığındı. Şahıs bu kez evin penceresine satır fırlattı.
Cama isabet ederek pencereyi parçalayan satır evin içine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kadının yaşadığı korku dolu anlar ve satırın pencereyi parçaladığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.