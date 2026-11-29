Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mobil uygulama üzerinden market siparişi veren kadın, motokuryenin yumruklu saldırısına uğradı. Burnu ve dişi kırılan kadın hastaneye kaldırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Antalya'da market siparişi getiren motokurye, siparişi teslim almak için gelen kadına saldırdı. Yumruk darbeleriyle bayılan kadın yaralanırken kurye olay yerinden uzaklaştı.

Olay, 27 Kasım'da Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mobil uygulama üzerinden market siparişi veren kadına adresi bulamadığını belirten motokurye mesaj attı.

DUVAR DİBİNE SIKIŞTIRIP YUMRUKLADI

Daha sonra adrese ulaşan kurye, siparişleri arka kapıya bıraktığını belirterek kadını çağırdı. Siparişlerini almaya gelen kadın ile motokurye arasında kısa süreli tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kadını duvar dibine sıkıştıran motokurye, yumrukla saldırarak bayılmasına neden oldu.

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SİPARİŞLERİ ALIP UZAKLAŞTI

Kadın bir süre yerde hareketsiz kalırken motokurye, getirdiği siparişleri de alarak motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BURNU VE DİŞİ KIRILDI

Hastaneye kaldırılan kadının burnunun ve dişinin kırıldığı, başını yere çarpması sonucu da yaralandığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kadının kızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla motokuryenin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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