Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay durağında bekleyen genç kadın, yanına koşarak gelen bir şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda darbedilen genç kadın saldırganın elinden kurtularak kaçarken, polis ekiplerince yakalanan şüphelinin zihinsel engelli olduğu belirlendi.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay durağında yaşanan saldırı, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Alikahya Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen genç kadının yanına koşarak gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı.

Saldırganın kolundan tutmasıyla panik yaşayan genç kadın, kendisini korumaya çalışarak kurtulmak için büyük çaba sarf etti. Bir süre saldırgan tarafından darbedilen kadın, elinden kurtulmayı başararak koşarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yaşanan dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın koşarak kadının üzerine saldırdığı ve genç kadının kurtulmak için mücadele ettiği anlar yer aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahsın olay sırasında elinde bıçak bulunduğu ve zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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