Aydın'da mide bulandıran olay! Tutuklanan 4 şüpheliden 3'ü çocuk çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan, yaşları 15 ile 18 arasında değişen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada 4 kişi tutuklandı.
Olay, Ovaeymir Mahallesi'nde yaşandı. İstismar iddiaları üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. (15), K.V. (15), M.K. (15), E.Ş. (16), M.T. (16) ve H.Y'yi (18) gözaltına aldı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y, K.V, S.A. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.