Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan, yaşları 15 ile 18 arasında değişen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada 4 kişi tutuklandı.

Olay, Ovaeymir Mahallesi'nde yaşandı. İstismar iddiaları üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. (15), K.V. (15), M.K. (15), E.Ş. (16), M.T. (16) ve H.Y'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y, K.V, S.A. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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