Boşanma davasıyla hayatına girdi, milyonlarını aldı! Avukatta korkunç tehdit: Kanını içsem doymam

Konya'da bir avukatın, boşanma davasına baktığı müvekkiliyle gönül ilişkisi kurduğu ve genç kadını evlilik vaadiyle borçlandırarak 2 milyon 100 bin TL dolandırdığı iddia edildi. 1 ila 5 yıl hapis istemiyle yargılanan avukat, kendisini şikayet ettiği için genç kadına tehdit mesajları gönderdi. Avukat hakkında, dosyaya giren "Kanını içsem doymam" ve daha nice tehdit dolu sözleri nedeniyle 3,5 yıla kadar hapis istemiyle ikinci bir dava açıldı.

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Konya’da yaşayan 34 yaşındaki Ş.I., 2020 yılında boşanma davasını yürütmesi için 35 yaşındaki avukat Mehmet T. ile anlaştı. Vekalet işlemleri ve dava hazırlıkları nedeniyle sık sık bir araya gelen ikili arasındaki mesleki ilişki, kısa süre içinde gönül ilişkisine dönüştü.

EVLİLİK VAADİYLE PARA ALDI

Sabah'ta yer alan haberde, iddiaya göre avukat Mehmet T., genç kadına evlilik vaadinde bulunarak ev almak, iş kurmak ve borçlarını kapatmak gibi gerekçelerle para istemeye başladı. Avukatın taleplerini kendi imkânlarıyla karşılayamayan Ş.I., bankalardan kredi çekerek Mehmet T.’ye ödeme yaptı.

2 MİLYON 100 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Verdiği paraların yatırım yerine avukatın kişisel harcamalarında kullanıldığını fark eden Ş.I., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kadın dilekçesinde, Mehmet T.’nin kendisini dolandırmak amacıyla duygusal yakınlık kurduğunu, ev ve araç alım süreçlerindeki hileli işlemlerle toplam 2 milyon 100 bin TL zarara uğratıldığını öne sürdü.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında ifade veren Mehmet T., hakkındaki suçlamaları reddetti. Tanık beyanlarını ve dosyadaki delilleri değerlendiren savcılık ise şüphelinin duygusal ilişkiyi kullanarak sistematik biçimde 2 milyon 100 bin TL haksız kazanç sağladığı kanaatine vardı ve Mehmet T. hakkında "dolandırıcılık" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

TEHDİT MESAJLARI GÖNDERDİ: KANINI İÇSEM DOYMAM

Hakkında başlatılan yasal sürecin ardından avukat Mehmet T.’nin, Ş.I.’ya cep telefonu üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Mehmet T.’nin mesajlarında genç kadına, "Fazlasını yaptırma, duracağın yeri bil. Beni sona getirme, değil seni, sülaleni s... Ben çok güzel hesaplaşacağım. Eziyetin kralını yapacağım bundan sonra. Kanını içsem doymam." ifadelerini kullandığı tespit edildi.

TEHDİT SUÇUNDAN İKİNCİ DAVA AÇILDI

Mesajlar üzerine Ş.I.’nın yeniden savcılığa başvurmasıyla başlatılan ikinci soruşturma da tamamlandı. Delilleri inceleyen savcılık, Mehmet T. hakkında "tehdit" suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle ikinci bir dava açarken, avukat hakkında benzer şikâyetlere dayanan başka soruşturmaların da sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Konya Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİKonya

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