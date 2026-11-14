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Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü! Düğüne giderken kaza yaptılar

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Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü! Düğüne giderken kaza yaptılar
Başlık ResmiGelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü! Düğüne giderken kaza yaptılar

Gaziantep'te meydana gelen kazada düğüne giden gelin arabası hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gitmek üzere seyir halinde olan 06 MD 9050 plakalı gelin arabası ile 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü! Düğüne giderken kaza yaptılar
Başlık ResmiGelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü! Düğüne giderken kaza yaptılar

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü! Düğüne giderken kaza yaptılar
Başlık ResmiGelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü! Düğüne giderken kaza yaptılar

Gelin ile damat ise kazada herhangi bir yara almadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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