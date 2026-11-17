Bursa'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! 2 çocuk babası sürücü hayatını kaybetti
Bursa'da kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Soner Çınar, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Bursa'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 2 çocuk babası motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ticari aracın çarptığı motosikletin metrelerce savrulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇİP MOTOSİKLETE ÇARPTI
Kaza, 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi'nin kesiştiği trafik ışıklarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Enes A. yönetimindeki 16 Z 0088 plakalı ticari araç, sol şeritte ilerlediği sırada kırmızı ışıkta geçerek Soner Çınar'ın kullandığı 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu.
2 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Soner Çınar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İki çocuk babası olduğu öğrenilen Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Ticari aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı ve motosiklete çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kazanın meydana geliş şekli kaydedilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.