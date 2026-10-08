Samsun’da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, olayın dikkat çeken detayı ortaya çıktı. Van’dan otomobil almak için gelen Kemal Güngör’ün 2 milyon 600 bin liraya satın aldığı araç, noter işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık bir saat sonra kazada takla attı.

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Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altındaki kavşakta meydana geldi.

Büyük şanssızlık… 2,6 milyonluk otomobil aldı! 1 saat sonra hurdaya döndü

OTOMOBİLİ 2,6 MİLYON LİRAYA SATIN ALDI

Edinilen bilgiye göre, Van'da yaşayan Kemal Güngör, sosyal medyada gördüğü satılık otomobil ilanı üzerine araç sahibiyle telefonla görüşerek anlaştı. Van'dan Samsun'a gelen Güngör, otomobili 2 milyon 600 bin liraya satın aldı. Aracın sigortasını yaptırıp noter satış işlemlerini de tamamlayan Güngör, aynı otomobille Van'a dönmek üzere yola çıktı.

Büyük şanssızlık… 2,6 milyonluk otomobil aldı! 1 saat sonra hurdaya döndü

TAKLA ATIP TERS DÖNDÜ

Bu sırada Erme Altuner idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta yola giriş yapmak isterken otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak yoldan çıktı ve refüjde ters döndü.

Büyük şanssızlık… 2,6 milyonluk otomobil aldı! 1 saat sonra hurdaya döndü

ALALI SADECE 1 SAAT OLMUŞTU! KAZADA YARALANDI

Kazada, yaklaşık bir saat önce satın alınan otomobilde yolcu olarak bulunan Erdal Yıldırım yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Büyük şanssızlık… 2,6 milyonluk otomobil aldı! 1 saat sonra hurdaya döndü

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Büyük şanssızlık… 2,6 milyonluk otomobil aldı! 1 saat sonra hurdaya döndü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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