Cep telefonunun bataryası patladı! Yere atarak söndürdü

Adana'da bir teknik serviste arızalı cep telefonu, kontrol edilirken bataryası patlayarak alev aldı. Esnaf telefonu yere atıp ayağıyla söndürürken, panik anları dükkanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da müşteri tarafından bırakılan cep telefonu teknik servis çalışanı kontrol ettiği sırada patladı. Batarya nedeniyle yaşanan patlama kısa süreli paniğe neden olurken, alev alan cep telefonu teknik servisi çalışanı tarafından yere atılarak ayakla söndürüldü.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"TELEFONU SABAHA KADAR ŞARJA KOYMAYIN"

Cep telefonu teknik servis uzmanı Ramazan Özdemir, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için uyarıda bulundu. Özdemir, "Bataryaların içinde gaz var. Bu gazların genleşmesi sonucu patlama meydana gelir. Bu nedenle orijinal batarya kullanmak gerekir. Ayrıca telefonu gece yatarken şarja koyup sabaha kadar tutmamak gerekir. Telefonlar en fazla 2 ile 4 saat arasında şarj olur. Şarjda fazla tutmak bataryanın ısınmasına ve patlamasına neden olur" ifadelerini kullandı.

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Özdemir, ayrıca Adana gibi sıcak illerde telefonu 40 derecenin altındaki ortamlarda şarj etmemek gerektiğini aksi halde aşırı sıcak nedeniyle de patlama yaşanabileceğine dikkat çekti.