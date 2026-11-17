Cezaevinden 2 ay önce çıkmış! Yaşlı annesini döve döve öldürdü
Samsun'da cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen Nurettin Gürgün, 71 yaşındaki annesini darp ederek öldürdü. Gözaltına alınan zanlının 23 suç kaydı buluduğu öğrenildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen Nurettin Gürgün (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü (71) evlerinde darp ederek ağır yaraladı.
ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İftadiye Gürgün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurettin Gürgün ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
23 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, mala zarar verme ve 6136 Saylılı Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 suç kaydı bulunan Nurettin Gürgün'ün 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
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Polisteki sorgulaması tamamlanan anne katili bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.