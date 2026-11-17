TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin milletvekillerini selamladığı sırada gerginlik çıktı. Sözcü TV'ye kayyım atanmasını dile getiren CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve ona cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar arasında tansiyon yükseldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

Bakan Çiftçi'nin bütçe sunumunda gerginlik! "Otur işine bak" deyince tansiyon yükseldi

KOMİSYONDA 'KAYYIM' TARTIŞMASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin komisyon salonuna gelmesinin ardından milletvekillerini selamlaması sırasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bakan Çiftçi'nin CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'yı selamladığı sırada Arı, Sözcü TV'ye kayyım atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arı'nın konuşmasının uzaması üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar duruma tepki gösterdi.

"OTUR İŞİNE BAK"

Kırkpınar'ın tepkisi üzerine Arı, "Size ne oluyor be! Otur işine bak. Sana mı soracağım ne yapacağımı. Terbiyesizlik yapma" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'nin bütçe sunumunda gerginlik! "Otur işine bak" deyince tansiyon yükseldi

Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un araya girmesiyle kısa süreli tartışma sona ererken, komisyon görüşmelerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sunumuyla devam edildi.

Bakan Çiftçi'nin bütçe sunumunda gerginlik! "Otur işine bak" deyince tansiyon yükseldi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala