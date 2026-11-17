İstanbul Pendik'te 9 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otomobiliyle önce yol bakım tabelasına, ardından iki araca çarpan Ekren'in beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'den acı haber geldi. 9 Kasım'da geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırılarak entübe edilen Ekren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ÖNCE TABELAYA, ARDINDAN İKİ ARACA ÇARPTI

Kaza, 9 Kasım günü saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü'nün Kurtköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda seyir hâlinde olan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren yönetimindeki 34 RAB 718 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarptıktan sonra yan devrildi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren hayatını kaybetti! Trafik kazasında ağır yaralanmıştı

ARAÇTA SIKIŞAN EKREN AĞIR YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede entübe edilen Ekren'in beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren hayatını kaybetti! Trafik kazasında ağır yaralanmıştı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Günlerdir hastanede tedavi altında tutulan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekren'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin inceleme başlatılmıştı.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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