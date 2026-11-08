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Cinayet, yağma, dolandırıcılık... Ne ararsan var! 5 suç makinesinin kaçış planı suya düştü

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Cinayet, yağma, dolandırıcılık... Ne ararsan var! 5 suç makinesinin kaçış planı suya düştü
Başlık ResmiCinayet, yağma, dolandırıcılık... Ne ararsan var! 5 suç makinesinin kaçış planı suya düştü "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 5 kişinin suç geçmişi dikkat çekti. Aralarında cinayet suçlarından 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan aranan isimlerin de yer aldığı şüphelilerin, yurt dışına kaçmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetim sırasında 5 kişiyi yakaladı. Şüpheliler üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken suç kayıtları ortaya çıktı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Saçlımüsellim köyü yakınlarında askeri yasak bölgede bir grup olduğunu tespit etti. Güvenlik güçleri bölgede M.E, E.B, K.B, F.G. ve S.A'yı yakaladı.

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sorgulamada, M.E.'nin (26) "çocuğu kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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E.B'nin (37) bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından 12 aranma kaydı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu, K.B'nin (34) ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dosyalarının bulunduğu ve arandığı belirlendi.

F.G'nin (22) "tasarlayarak adam öldürme", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandığı dosyaların istinaf aşamasında bulunduğu, S.A'nın (42) da çeşitli suçlardan dosyalarının istinaf aşamasında olduğu tespit edildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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