Elazığ'da tartıştığı eşini çocuğunun gözleri önünde öldüren Murat Çelik’e mahkeme 24 yıl hapis cezası verdi. Çelik kendini “Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Gaflete düştüm, 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum" diyerek savundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Elazığ’da tartışma sonrasında 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşi Derya Çelik’i tabancayla öldüren Murat Çelik, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Çamurlu çizmelerini çıkarıp nüfus müdürlüğüne girdi, sonrasında olanlar yürek ısıttı

“AİLEME VE BANA KÜFÜRLER EDİYORDU”

Askeri personel olduğu öğrenilen ve ‘kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık Murat Çelik, "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı, 44 ay evliliğimiz sürdü. Evliliğimin ikinci ayından beri hakaretler, aileme ve bana karşı küfürleri oluyordu, bana karşı 'ne biçim kocasın, bacağım kadar boyun var, markete bile seninle gitmeye utanıyorum' şeklinde süre gelen hakaretleri vardı, ağıza alınmayacak küfürler ediyordu” diyerek savundu.

Çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşatmıştı! Derya Çelik’i tabancayla öldüren eşine 24 yıl hapis cezası: Evladımı kendi elimle öksüz bıraktım

“EVİ ÜZERİNE YAPTIM”

Eşinin kendisinden boşanmak istediğini belirten Çelik şunları söyledi:

2023 ve 2024 yıllarında beni adliyeye boşanmak için getiriyordu, 2-3 saat bekledikten sonra geri çıkıyorduk, herhangi bir işlem yapmıyordu, 2024 yılı Temmuz ayında da yine boşanmak için beni adliyeye getirdi, 2024 yılı Aralık ayında anneannemin vefat etmesi sebebiyle izindeydim, taziyeye gelmemi istiyorsan bana para vereceksin diyordu, birçok kavgamız oldu. Olayın yaşandığı tarihten 6-7 ay kadar önce eşim mutlu olsun diye Elazığ'da ev satın almıştım, hatta evi de o mutlu olsun diye onun üzerine yaptım, ev almadan önce de izine gelmiştim, yine kavga gürültü olmuştu, biz evlilik süresi içerisinde birçok kez kavga ettik.

“9 EL ATEŞ YAZILMIŞ, HATIRLAMIYORUM”

Olay günü aralarında kavga olduğunu belirten Çelik “Derya 'Ben başkasıyla evleneceğim, Poyraz daha babasını bilmiyorken başkasına baba dedirteceğim, senin kıyıp da giyemediğin elbiseleri başkasına giydireceğim, evini, barkını her şeyini alacağım' dedi. Ben de yeter ki boşan, sana dalağımı satıp parasını vereceğim dedim. Olay günü Derya doğalgaz borusuyla bana saldıracaktı arkadaşım Melek tuttu. O sırada Derya, 'Senin yatmadığın yatak odasında başkasını yatıracağım' gibi sözler söyleyince gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. İddianamede 8-9 el ateş ettiğim yazılmış fakat o kadar ateş ettiğimi hatırlamıyorum” dedi.

24 YIL HAPİS CEZASI

Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Çelik'e eşi Derya Çelik'i kasten öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala