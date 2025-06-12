Çöp kamyonundan düşen belediye işçisi yoğun bakımda! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 11:56 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 12:12 - Güncelleme:

Aydın Çine'de temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok, dengesini kaybedip çöp kamyonundan düştü. Başını sert zemine çarpan 46 yaşındaki talihsiz belediye işçisi, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bağlı Kahraman Mahallesi 289 Sokak'ta feci bir kaza meydana geldi. Çine Belediyesi'ne ait M.Y. idaresindeki çöp kamyonu hızla ilerlediği sırada, aracın arkasında bulunan Hasan Dok, dengesini kaybederek araçtan düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralı temizlik işçisi, önce Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hasan Dok'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İlgili Haber Osmaniye'de hava aydınlandı, afetin boyutu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş