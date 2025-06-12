Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Çöp kamyonundan düşen belediye işçisi yoğun bakımda! Dehşet anları kamerada

Çöp kamyonundan düşen belediye işçisi yoğun bakımda! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın Çine'de temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok, dengesini kaybedip çöp kamyonundan düştü. Başını sert zemine çarpan  46 yaşındaki talihsiz belediye işçisi, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bağlı Kahraman Mahallesi 289 Sokak'ta feci bir kaza meydana geldi.

Çine Belediyesi'ne ait M.Y. idaresindeki çöp kamyonu hızla ilerlediği sırada, aracın arkasında bulunan Hasan Dok, dengesini kaybederek araçtan düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çöp kamyonundan düşen belediye işçisi yoğun bakımda! Dehşet anları kamerada - 1. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralı temizlik işçisi, önce Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Hasan Dok'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hindistan uçak kazası nerede oldu, uçak nereye düştü? 12 Haziran Hindistan uçak kazasıİmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Ankara'da yakalandı - 3. Sayfa37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! JASAT, Ankara'da yakaladıMetro istasyonunda böyle sızdı: Ben neredeyim, bırakın yatayım! O anlar kamerada - 3. SayfaMetroda gören şaştı kaldı: Ben neredeyim, bırakın da yatayımYalvardılar ama dinlemedi! Kasklı adam sopayla dehşet saçtı... Görüntüler korkunç - 3. SayfaKasklı adam sopayla dehşet saçtı!Adana'da annesini katletti: Görüntüler ortaya çıktı! Kan donduran cinayette '8 dakika' detayı - 3. SayfaKan donduran olayda '8 dakika' detayıTalihsizliğin böylesi! Motosikletten düşen kadına, başka motosiklet çarptı - 3. SayfaMotosikletten düştü, başka motosiklet çarptıBursa'da yangın paniği! İnsanlar kurtarılmayı bekledi, ekipler müdahale etti - 3. SayfaBursa'da yangın paniği! İnsanlar kurtarılmayı bekledi
Sonraki Haber Yükleniyor...