Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kaçmaya çalışırken biri polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Kent merkezinde yaşanan kovalamacada 4 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

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Çorum'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün polisten kaçarken neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Biri polis otosu olmak üzere 4 araca çarparak trafikte tehlikeli anlar yaşatan sürücü, ekipler tarafından yakalandı.

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMADI

Olay, Ekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama yapan polis ekipleri, 16 yaşındaki İ.K. yönetimindeki 38 SK 825 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında önce bir polis otosuna, ardından başka bir otomobile çarptı.

Çorumda 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! 4 yaralı

4 ARACA ÇARPTI, 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmalara rağmen kaçışını sürdüren sürücü, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'na geldiğinde S.Ş. (65) yönetimindeki 05 DM 410 plakalı otomobil ile İ.K. (22) idaresindeki 19 ABM 435 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada sürücüler S.Ş. ve İ.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan G.Ş. (65) ve E.K. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorumda 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! 4 yaralı

16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kovalamacanın ardından ehliyetsiz sürücü İ.K. ile otomobilde bulunan H.Ş. (16) ve R.Ş. (16), polis ekiplerince yakalandı.

16 yaşındaki sürücü gözaltına alınırken, araçtaki diğer iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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