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Deniz keyfi ölümle bitti! Kızını kurtarmak için denize atlayan baba boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ordu, Fatsa, Baba, Kız, Ölüm, Kurtarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba, kendisi de suya kapıldı. Denizden çıkarılan baba ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır alan baba, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken; kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ordu Fatsa'ya bağlı Bolaman Mahallesi Pideciler mevkiinde Şeref Ayvazoğlu, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Ceren Ayvazoğlu'nu kurtarmak isterken kendisi de suya kapıldı.

BABA KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, denizden çıkarılan baba ve kızına ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Şeref Ayvazoğlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ceren Ayvazoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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