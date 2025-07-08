Denizde korku dolu anlar! Tekne alabora oldu, kendi imkanlarıyla kurtuldular
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun’un Atakum ilçesinde denize açılan bir tekne alabora oldu. Denize düşen 5 kişi, cankurtaranların da yardımıyla kıyıya ulaştı. Olayda yaralanan olmadı.
Samsun’un Atakum ilçesi İncesu sahilinde denize açılan 5 kişinin bulunduğu küçük tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
KENDİ İMKANLARIYLA KIYIYA ÇIKTILAR
Denize düşen 5 kişi, çevredeki cankurtaranların da yardımıyla kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe