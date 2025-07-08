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Denizde korku dolu anlar! Tekne alabora oldu, kendi imkanlarıyla kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun, Atakum, Tekne, Kurtarma, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Atakum ilçesinde denize açılan bir tekne alabora oldu. Denize düşen 5 kişi, cankurtaranların da yardımıyla kıyıya ulaştı. Olayda yaralanan olmadı.

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu sahilinde denize açılan 5 kişinin bulunduğu küçük tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Denizde korku dolu anlar! Tekne alabora oldu, kendi imkanlarıyla kurtuldular - 1. Resim

KENDİ İMKANLARIYLA KIYIYA ÇIKTILAR

Denize düşen 5 kişi, çevredeki cankurtaranların da yardımıyla kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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