Denizde korku dolu anlar! Tekne alabora oldu, kendi imkanlarıyla kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 19:58 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 20:26 - Güncelleme:

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Samsun’un Atakum ilçesinde denize açılan bir tekne alabora oldu. Denize düşen 5 kişi, cankurtaranların da yardımıyla kıyıya ulaştı. Olayda yaralanan olmadı.

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu sahilinde denize açılan 5 kişinin bulunduğu küçük tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. KENDİ İMKANLARIYLA KIYIYA ÇIKTILAR Denize düşen 5 kişi, çevredeki cankurtaranların da yardımıyla kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. İlgili Haber Ülkede 'kriz durumu' ilan edildi! Karara uymayanlara 2000 avro ceza

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe