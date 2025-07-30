Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Direksiyon başında kalp krizi! Şoför hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi! Şoför hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep, Kalp Krizi, Otobüs Şoförü, Trafik Kazası, Güvenlik Kamerası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan aracı yolculardan biri durdurarak olası bir faciayı engelledi.

28 Temmuz sabahı saat 08.30 sularında Gaziantep'te meydana gelen olayda bir yolcu, büyük bir faciayı kıl payı önledi.

Şehir Hastanesi yönünden kent merkezine doğru seyir halinde olan 60 yaşındaki halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, sürüş esnasında aniden fenalaştı. İddiaya göre kalp krizi geçiren Kılınç, direksiyon başında kontrolünü kaybederek aracın merdiven boşluğuna yığıldı.

Direksiyon başında kalp krizi! Şoför hayatını kaybetti - 1. Resim

YOLCUNUN HAMLESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Otobüs bir anda kontrolden çıkarken, arka koltukta bulunan erkek yolculardan biri hızla ön tarafa geçerek direksiyona müdahale etti. Refleksleri sayesinde aracı refüje yönlendiren yolcu, otobüsü güvenli bir şekilde durdurmayı başardı ve olası bir kazayı önledi.

Olay sonrası durum 112'ye bildirilince olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde otobüs şoförü Ahmet Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden otobüs şoförünün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.

Direksiyon başında kalp krizi! Şoför hayatını kaybetti - 2. Resim

ARAÇ KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Yaşanan bu dramatik anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Ahmet Kılınç’ın seyir halindeyken aniden fenalaşarak koltuğundan düşmesi ve bir yolcunun panik içinde direksiyona geçerek otobüsü kontrol altına alması net şekilde görüldü.

Kayıtlarda, diğer yolcuların yaşadığı büyük korku ve panik de dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den 57 milyon varillik yeni petrol keşfi! Değeri tamı tamına 4 milyar dolar90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo ticarete atıldı! İşte yeni işi ve son hali…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğün felaketle bitti! Damat ve gelin ölümden döndü, o anlar kamerada - 3. SayfaDüğün felaketle bitti! Damat ve gelin ölümden döndü, o anlar kameradaTırdan ayrılan dozer yüklü dorse dereye uçtu - 3. SayfaTırdan ayrılan dozer yüklü dorse dereye uçtuİstanbul'da huzur uygulaması! 773 kişi yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da huzur uygulaması! 773 kişi yakalandıAdana'daki baba dehşetinde eşi öldürülen kadın o anları anlattı! "Yaşıyordu, tekmeyle kafasına vurup öldürdüler" - 3. SayfaBaba dehşetinin her detayı kan dondurdu!Otobüsteki yolcunun kullandığı yastıktan uyuşturucu çıktı - 3. SayfaOtobüsteki yolcunun kullandığı yastıktan uyuşturucu çıktıTam 45 kişi birden hastanelik oldu! Hepsinde belirti aynı - 3. SayfaTam 45 kişi birden hastanelik oldu! Hepsinde belirti aynı
Sonraki Haber Yükleniyor...