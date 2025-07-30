Direksiyon başında kalp krizi! Şoför hayatını kaybetti

Gaziantep’te halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan aracı yolculardan biri durdurarak olası bir faciayı engelledi.

28 Temmuz sabahı saat 08.30 sularında Gaziantep'te meydana gelen olayda bir yolcu, büyük bir faciayı kıl payı önledi.

Şehir Hastanesi yönünden kent merkezine doğru seyir halinde olan 60 yaşındaki halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, sürüş esnasında aniden fenalaştı. İddiaya göre kalp krizi geçiren Kılınç, direksiyon başında kontrolünü kaybederek aracın merdiven boşluğuna yığıldı.

YOLCUNUN HAMLESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Otobüs bir anda kontrolden çıkarken, arka koltukta bulunan erkek yolculardan biri hızla ön tarafa geçerek direksiyona müdahale etti. Refleksleri sayesinde aracı refüje yönlendiren yolcu, otobüsü güvenli bir şekilde durdurmayı başardı ve olası bir kazayı önledi.

Olay sonrası durum 112'ye bildirilince olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde otobüs şoförü Ahmet Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden otobüs şoförünün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.

ARAÇ KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Yaşanan bu dramatik anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Ahmet Kılınç’ın seyir halindeyken aniden fenalaşarak koltuğundan düşmesi ve bir yolcunun panik içinde direksiyona geçerek otobüsü kontrol altına alması net şekilde görüldü.

Kayıtlarda, diğer yolcuların yaşadığı büyük korku ve panik de dikkat çekti.