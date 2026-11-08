Doğadan topladılar, hastanelik oldular: 2 kişinin hayati tehlikesi var
Aydın'ın Nazilli ilçesinde topladıkları mantarları yiyen 3 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastalardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğadan toplanan mantarlar faciaya yol açtı. Farklı noktalarda topladıkları mantarları tüketen 3 kişi, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinde mantar yedikten sonra fenalaşan F.T. (58), yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDILAR
Hayati tehlikesi bulunduğu tespit edilen F.T, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
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Aksu Mahallesi kırsalından topladığı mantarları tüketen M.C.Y. (39) de mide bulantısı ve kusma şikayetiyle aynı hastaneye başvurdu.
Durumu ağır olan M.C.Y, yoğun bakıma kaldırıldı.
PEŞ PEŞE HASTANEYE BAŞVURDULAR
İlçede mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran A.S. isimli bir kadın ise ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’ne sevk edildi.
A.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.