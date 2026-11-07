Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Duruşma 20 saat sürdü! Dorukhan Büyükışık davasında 13 tahliye

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Duruşma 20 saat sürdü! Dorukhan Büyükışık davasında 13 tahliye
Başlık ResmiDuruşma 20 saat sürdü! Dorukhan Büyükışık davasında 13 tahliye

İzmir'de 2018 yılında şantiyede cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. 26 tutuklu sanığın yargılandığı ve 20 saat süren duruşmada 13 sanık tahliye edildi.

Kaydet
|

İzmir'de 13 Mayıs 2018 tarihinde bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi.

DURUŞMA 20 SAAT SÜRDÜ

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün saat 09.30'da görülen duruşmaya sanıkların yanı sıra Dorukhan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Basın mensupları ise duruşmaya alınmadı. 20 saat süren duruşmada sanık avukatları ve sanıklar dinlendi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti bugün saat 07.30'da ara kararı açıkladı.

RAPOR HAZIRLANACAK

Mahkeme heyeti, tanıklar B.T. ve Y.A.'nın bir sonraki celsede dinlenebilmesi için zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi amacıyla dosyanın kül halinde 3 kişilik uzman bilirkişi heyetine teslim edilerek rapor hazırlanmasına hükmedildi.

Duruşma 20 saat sürdü! Dorukhan Büyükışık davasında 13 tahliye
Başlık ResmiDuruşma 20 saat sürdü! Dorukhan Büyükışık davasında 13 tahliye

13 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti Ali Gülbaşı ve Hulusu Aras'ın sağlık durumları, yaşları ve delil durumunu dikkate alarak ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Sanıklar Atakan Kaçar, Cevdet Akay, Deniz Asıcı, Gökhan Aydoğmuş, Hasan Ardıç, İbrahim Kazmacı, Musa Erikçi, Onur Alp Saraç, Veli Şenol ve Yiğit Aykurt'un da tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak ayrı ayrı tahliyelerine hükmedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Afyonkarahisar katliamında Arif Sefa Özdemir
GÜNDEM

Afyonkarahisar katliamında Arif Sefa Özdemir'in kanlı kaçış rotası: 8 canı 50 kilometreye sığdırdı

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, sanık Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi adli kontrol tedbiri getirildi. Sanık Duygu Öztürk Özkan hakkında uygulanan konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının ise devamı kararlaştırıldı.

Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.