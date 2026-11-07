İzmir'de 2018 yılında şantiyede cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. 26 tutuklu sanığın yargılandığı ve 20 saat süren duruşmada 13 sanık tahliye edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İzmir'de 13 Mayıs 2018 tarihinde bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi.

DURUŞMA 20 SAAT SÜRDÜ

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün saat 09.30'da görülen duruşmaya sanıkların yanı sıra Dorukhan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Basın mensupları ise duruşmaya alınmadı. 20 saat süren duruşmada sanık avukatları ve sanıklar dinlendi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti bugün saat 07.30'da ara kararı açıkladı.

RAPOR HAZIRLANACAK

Mahkeme heyeti, tanıklar B.T. ve Y.A.'nın bir sonraki celsede dinlenebilmesi için zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi amacıyla dosyanın kül halinde 3 kişilik uzman bilirkişi heyetine teslim edilerek rapor hazırlanmasına hükmedildi.

Duruşma 20 saat sürdü! Dorukhan Büyükışık davasında 13 tahliye

13 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti Ali Gülbaşı ve Hulusu Aras'ın sağlık durumları, yaşları ve delil durumunu dikkate alarak ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Sanıklar Atakan Kaçar, Cevdet Akay, Deniz Asıcı, Gökhan Aydoğmuş, Hasan Ardıç, İbrahim Kazmacı, Musa Erikçi, Onur Alp Saraç, Veli Şenol ve Yiğit Aykurt'un da tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak ayrı ayrı tahliyelerine hükmedildi.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, sanık Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi adli kontrol tedbiri getirildi. Sanık Duygu Öztürk Özkan hakkında uygulanan konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının ise devamı kararlaştırıldı.

Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala