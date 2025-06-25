Edirne'de katliam gibi kaza! Otomobil ağaca çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Muhammet Ç.'nin kullandığı otomobil, bariyeri aşarak bir ağaca çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Muhammet Ç., Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Muhammet Ç.'nin ise tedavisi devam ediyor.

VALİ OLAY YERİNDE

Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.