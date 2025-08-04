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Edirne'de vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinayet, İntihar, Edirne, Aile İçi Şiddet, Cumhuriyet Mahallesi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bir baba, cinnet geçirerek eşini ve oğlunu öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken mahallede büyük üzüntü yaşandı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, cinnet geçiren baba, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan eşini ve erkek çocuğunu öldürdü. Ardından intihara teşebbüs etti.

Edirne'de vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı - 1. Resim

ANNE VE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ 

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde anne ve çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Edirne'de vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı - 2. Resim

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, mahallede büyük bir üzüntü hâkim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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