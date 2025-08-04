Edirne'de vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, cinnet geçiren baba, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan eşini ve erkek çocuğunu öldürdü. Ardından intihara teşebbüs etti.

ANNE VE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde anne ve çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, mahallede büyük bir üzüntü hâkim oldu.