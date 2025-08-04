Edirne'de vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bir baba, cinnet geçirerek eşini ve oğlunu öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken mahallede büyük üzüntü yaşandı.
Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, cinnet geçiren baba, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan eşini ve erkek çocuğunu öldürdü. Ardından intihara teşebbüs etti.
ANNE VE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde anne ve çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, mahallede büyük bir üzüntü hâkim oldu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı