Sokak ortasında dehşet anları! Amca, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

Bulancak'ta 10 gün önce ilçe meydanında meydana gelen olayda, amca Fevzi Güner ile yeğeni Paşa Güner arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi Güner, yanında bulunan tabancayla yeğeni Paşa Güner'e defalarca ateş ederek olay yerinde ölümüne neden oldu.

YEĞENİNE KURŞUN YAĞDIRDI

O anlara ait görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fevzi Güner'in yeğenine defalarca ateş ettiği görülüyor.

KENDİSİNİ DÖVMEYE KALKTIĞINI İDDİA ETTİ

Olayın ardından polise teslim olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Fevzi Güner, ifadesinde cezaevinden izinli çıkan yeğeninin kendisinden para istediğini, olumsuz cevap verince de kendisini dövmeye kalktığını iddia ederek, olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.