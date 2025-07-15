Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Erzurum'da hareketli anlar! Çocuklar buldu, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı

Erzurum'da hareketli anlar! Çocuklar buldu, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;da hareketli anlar! Çocuklar buldu, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da oyun oynayan çocuklar, mahalle arasındaki boş arazide pimi çekilmemiş el bombası buldu. Sokağa giriş çıkışlar kapatılırken olay yerine gelen polis ekipleri, el bombasını emniyete götürdü.

Erzurum'da Şükrüpaşa Mahallesi Tomris Hatun Sokak'ta oynayan çocuklar, buradaki boş arazide otların arasında pimi çekilmemiş el bombası gördü.

Erzurum'da hareketli anlar! Çocuklar buldu, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, sokağa giriş çıkışları kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

Erzurum'da hareketli anlar! Çocuklar buldu, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı - 2. Resim

El bombası, olay yerindeki incelemenin ardından polislerce emniyete götürüldü.

Erzurum'da hareketli anlar! Çocuklar buldu, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Tekirdağ Şarköy yangın son dakika: Yangın neden çıktı, söndü mü?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü - 3. SayfaAsırlık düğmeli evler küle döndüKayganlaşan yolda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaKayganlaşan yolda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varKüçükçekmece'de silah sesleri! Dükkanlar hedef alındı - 3. SayfaKüçükçekmece'de silah sesleri! Dükkanlar hedef alındıOsmaniye'de feci kaza! Bariyer motor kısmından girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi öldü - 3. SayfaBariyer motor kısmından girdi, bagajdan çıktıCesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ikizinden kan donduran sözler: Kimseye göstermedim, tanınmayacak haldeydi - 3. Sayfa"Kimseye göstermedim, tanınmayacak haldeydi"5 kişinin öldüğü katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı - 3. SayfaKatliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...