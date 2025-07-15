Erzurum'da hareketli anlar! Çocuklar buldu, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Erzurum'da oyun oynayan çocuklar, mahalle arasındaki boş arazide pimi çekilmemiş el bombası buldu. Sokağa giriş çıkışlar kapatılırken olay yerine gelen polis ekipleri, el bombasını emniyete götürdü.
Erzurum'da Şükrüpaşa Mahallesi Tomris Hatun Sokak'ta oynayan çocuklar, buradaki boş arazide otların arasında pimi çekilmemiş el bombası gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, sokağa giriş çıkışları kapatarak, güvenlik önlemi aldı.
El bombası, olay yerindeki incelemenin ardından polislerce emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir