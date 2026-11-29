Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinin tehditleri nedeniyle çocuklarıyla birlikte ablasının evine sığınan kadın, burada da saldırıdan kurtulamadı. Uzaklaştırma kararı bulunduğu öne sürülen şahıs, elindeki satırı evin penceresine fırlatarak camları kırdı. Korku dolu anlar kamerada...

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Olay, dün gece Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin bulunduğu siteye elinde satırla geldi. Eşine ölüm tehditleri savuran şahıs, saldırmak istedi. Korkuya kapılan kadın binaya sığınırken, şüpheli bu kez satırı evin penceresine fırlattı. Camlar kırılırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EVİNİ TERK ETTİ

Yaşadığı tehditler nedeniyle güvenliğinden endişe eden kadın, ikametini kız kardeşinin yanına aldırarak çocuklarıyla birlikte ablası ve eniştesinin evine yerleşti. Ancak iddiaya göre eşi, kadının sığındığı bu adrese de gelerek tehditlerini sürdürdü.

Eşinden kaçıp ablasına sığındı, dehşeti yaşadı! Satırla baskın kamerada

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

15 Temmuz'dan bu yana çekişmeli boşanma davası yürüttüğünü anlatan kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşinin kendisini ve ailesini rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi. Korku nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını belirten kadın, artık kendisini güvende hissetmediğini ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Eşinden kaçıp ablasına sığındı, dehşeti yaşadı! Satırla baskın kamerada

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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