Eşine kızdı, ekiplerle köşe kapmaca oynadı: Izdırap tam 2,5 saat sürdü!

Antalya'da eşinin uzaklaştırma kararına kızan Bahadır T., yaşadığı apartmanın çatısına çıktı, ortalığı birbirine kattı. Ekipler olay yerine şişme yatakla geldi, yol trafiğe kapatıldı. Köşeden köşeye dolaşan adam, 2,5 saatin sonunda ikna edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, eşinin uzaklaştırma kararına kızan 48 yaşındaki Bahar T., yaşadığı apartmanın çatısına çıktı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alıp yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı apartman girişine şişme yatak açtı.

EKİPLERLE KÖŞE KAPMACA OYNADI

Bahadır T.'nin eylemini sürdürmesi üzerine müzakereci polis memuru olay yerine çağrıldı. Kısa süre sonra binaya gelen müzakereci memur ikna çabalarına başladı.

Bir türlü ikna olmayan adam, çoğu kez bulunduğu konumu değiştirip apartman çatısında köşeden köşeye geçti. İtfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına adamın gittiği yere göre şişme yatağı birçok kez yerini değiştirmek zorunda kaldı.

Bahadır T. zaman zaman çatıdaki korkuluklara çıkıp tehlikeli hareketlerde bulunurken, mahalleliler ise olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Yaklaşık 2,5 saat süren çaba sonrası Bahadır T., ikna edilip bulunduğu yerden indirildikten sonra polis merkezine götürüldü.