Eşini boğup, hafriyat alanına gömdü! Adli Tıp raporu: Akli dengesi yerinde

Çanakkale Biga'da boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem'i boğarak öldürüp, hafriyat alanına gömen Fırat Yıldızhan (32) için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Tutuklu sanık Yıldızhan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Çanakkale'de 16 Şubat 2024'te kan donduran bir olay meydana geldi. Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önünden otomobille alarak, Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada ikili tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Yıldızhan, Gizem'i iple boğarak öldürdü ve cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığı belirlendi. Polis ekipleri, Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan'ı gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi.

SALİHA GİZEM'İN CANSIZ BEDENİ HARFİYAT ALANINDA BULUNDU

Polis ekipleri, sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. Savcı, ifadeler ve toplanan deliller ışığında tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ADLİ TIP RAPORU GELDİ

Yargılama süreci devam ederken, Fırat Yıldızhan için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Fırat Yıldızhan'ın akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.