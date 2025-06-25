Eşinin öldürmekle suçlanıyordu: Şüpheli koca savunma yaptı, beraat etti

Antalya'da Düriye Çiğdem Keklik'in şüpheli ölümünde tutuklanan eşi Hüsamettin Keklik, savunmasında aralarındaki tartışmayı anlattı, eve geldiğinde eşini kanlar içinde bulduğunu söyledi. Mahkeme delil yetersizliği nedeniyle şüphelinin beraatine karar verdi.

Antalya'da 33 yaşındaki Düriye Çiğdem Keklik, tüfekle vurulmuş halde bulundu. Keklik'in ölümüyle ilgili yargılanan 30 yaşındaki eşi Hüsamettin Keklik mahkemede kendini savundu.

Duruşmada savunma yapan sanık, eşini öldürmediğini, intihar ettiğini öne sürdü.

AKILALMAZ SAVUNMA!

Maktulün bir gün video göstermek için telefonunu kendisine verdiğini, bu sırada eski sevgilisiyle fotoğraflarını ve videolarını gördüğünü iddia eden sanık, "Silmesini söyledim. Ancak çöp kutusunu kontrol ettiğimde fotoğraflar çöp kutusundaydı. Geçmişi silmemiz gerektiğini belirttim. Sonra dışarı çıktım. Eşimde nefes darlığı olduğu için eve geri gittim. Ertesi gün eşimin telefonunu kontrol ettiğimde çöp kutusunda eski sevgilisine ait fotoğraflar vardı. Eşimin telefonunu yanıma alarak servisle işe gittim. Yaklaşık 8 saat sonra servisle eve döndüm. Eve girdim oturma odasının kapısını açtığımda eşimi yerde gördüm" diye konuştu.

Evde kendisine ait ruhsatlı bir tüfekle eşinin intihar ettiğini gördüğünü belirten sanık, hemen 112 Acil Servisi aradığını belirtti.

"O İNTİHARA MEYİLLİYDİ"

Sanık, sehpanın üzerinde bulduğu mektubu okuduğunu ifade ederek, "Fotoğraf olayı dışında eşimle herhangi bir tartışmamız olmadı. Evlenmeden önce de eşimle görüştüğümüzde intihara meyilliydi. Kendisine yönelik birlikte olduğumuz dönem içerisinde herhangi bir darp veya cebir uygulamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

BERAATİ TALEP EDİLDİ

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, kriminal raporları, adli tıp bulguları, olay yeri inceleme tutanakları ve sanığın savunması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği belirterek, sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.

Savunma yapan sanık avukatı Coşkun Demir de savcılık mütalaasına katıldıklarını vurgulayarak olayın cinayet değil intihar vakası olduğunu belirtti.

"CİNAYET DEĞİL İNTİHAR"

Maktulün yapılan otopsisinde ölü katılıkları ve morluklarına göre en az 6 saat önce vefat ettiğini gösterdiğini belirten sanık avukatı, "Buna göre Çiğdem Keklik, gece saat 04.00-05.00 sıralarında intihar etmiştir. Bu saatlerde müvekkil çalışmış olduğu oteldedir. Bütün bu anlatımlarımız sonrasında davaya konu olayın bir cinayet değil intihar vakası olduğu apaçık ortadadır" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olmaması ve yeterli delilin bulunamaması nedeniyle beraatına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 14 Şubat sabah saatlerinde işten geldiği esnada eşinin cansız bedenini bulduğunu söyleyen Hüsamettin Keklik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Eve gelen sağlık ekipleri, Düriye Çiğdem Keklik'in göğsünden tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlemişti. Evde sehpa üzerinde bulunan mektupta, "Ben seni aldatmadım fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, ben senden başkasını düşünmedim. Ben seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden." ifadelerinin yer aldığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan ve polis merkezindeki ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne süren Hüsamettin Keklik, cinayet şüphesiyle nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Keklik hakkında, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.