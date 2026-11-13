Boşandığı eşini çalıştığı markette bıçaklayarak ağır yaralayan Sait E.’nin yargılandığı davada mağdur kadın şikayetinden vazgeçmedi. Pişman olduğunu öne süren sanık, “Ben deli değilim. Geçen celse bazı şeyleri ifade edemedim. Bir anlık korkuyla hareket ettim” diyerek kendini savunurken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sait E., müşteki M.E., Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan M.E., sanıktan şikayetçi olduğunu yineleyerek cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Eski eşini market ortasında bıçakladı, “Ben deli değilim” diyerek kendini savundu

“ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM BAŞKA YERDE YAPARDIM”

Pişman olduğunu dile getiren tutuklu sanık Sait E. ise savunmasında, öldürme kastı bulunmadığını öne sürerek, "Ben deli değilim. Geçen celse bazı şeyleri ifade edemedim. Öldürmek isteseydim çok rahat öldürebileceğim yerler varken, kamera kaydının olmadığı, tanıkların bulunmayacağı bir yerde yapmak varken neden markette öldüreyim? Ben markete kendisiyle konuşmak için gitmiştim ancak kendisi beni görüp bağırdığı için bir anlık korkuyla hareket ettim" dedi.

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri de sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Eski eşini market ortasında bıçakladı, “Ben deli değilim” diyerek kendini savundu

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Kasım 2025'te Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Markette kasiyer olarak çalışan 31 yaşındaki M.E., iş yerine gelen boşandığı eşi Sait E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sait E., yanında getirdiği bıçakla eski eşini yaraladı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Osmangazi ilçesindeki Emek Metro İstasyonu'na giderek polisi aradı. Eski eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini bildiren Sait E., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala