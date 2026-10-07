Eski karısına kurşun yağdırdı! 2 aylık bebek öksüz kaldı, cinayetin altından para çıktı

Trabzon'da dün, 20 gün önce boşandığı eski eşi tarafından 7 kurşunla vurulan kadın hayatını kaybetti. Genç kadının 2 aylık bebeğinin olduğu öğrenilirken, katil kocanın ise borsada yüklü miktarda para kaybettiği, borçlarını ödemek amacıyla Gülşah Oktay'a ait altınları aldığı iddia edildi.

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Dün saat 15.30 sıralarında ilçenin Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülşah Oktay (33), yaklaşık 20 gün önce boşandığı eski eşi A.Y. ile dün öğle saatlerinde bir araya geldi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Buluşmanın ardından Oktay, A.Y.'ye ait araçla Yeşilce Mahallesi'ndeki Yeşilce Konutları'na geldi. Bu sırada araç içerisinde çıkan tartışma sonrasında A.Y., Gülşah Oktay'a ateş etti. Silahlı saldırıdan kurtulmak için araçtan inerek kaçmaya çalışan Oktay'ın peşinden giden A.Y. ateş etmeyi sürdürerek eski eşini silahla ağır yaraladı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden genç kadın olay yerine çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Genç kadın bugün sabaha karşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 AYLIK BEBEKLERİ VARMIŞ

Olay yerinde silahını bırakarak kaçan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen A.Y. ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gülşah Oktay'ın henüz 2 aylık bir bebeğinin olduğu öğrenilirken, A.Y.'nin yakın zamanda borsada yüklü miktarda para kaybettiği, borçlarını ödemek amacıyla Gülşah Oktay'a ait altınları aldığı ve çift arasında bu nedenle sorunlar yaşandığı ileri sürüldü.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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