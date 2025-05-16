Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Esnaftan büyük kahramanlık! Canını hiçe saydı, kadına saldıran adamın üzerine atladı

Esnaftan büyük kahramanlık! Canını hiçe saydı, kadına saldıran adamın üzerine atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'deki kahramanlık anlarını güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Kelkit ilçesinde kızını rahatsız ettiğini söyleyerek uyardığı saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadını esnaf cesur müdahalesiyle kurtardı. İş yeri sahibi, oğlunun saldırganın üzerine atladığı anları, "müdahale etmemiş olsa kadın cinayeti olabilirdi" sözleriyle anlattı.

Gümüşhane'de bir iş yerinin güvenlik kameraları, işletme sahibinin oğlunun kahramanlık anlarını ortaya çıkardı.

Esnaftan büyük kahramanlık! Canını hiçe saydı, kadına saldıran adamın üzerine atladı - 1. Resim

DÜŞÜNMEDEN ÜZERİNE ATLADI

Kelkit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, M.Y. isimli kadın uzun süredir kızı T.Y.’yi rahatsız ettiği öğrenilen saldırgan H.M. ile iş yeri önünde karşılaştı.

M.Y.’nin bir daha kızını rahatsız etmemesini aksi takdirde polise şikâyette bulunacağını söylemesi üzerine saldırgan belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı. Saldırıyı fark eden iş yeri sahibi Beytullah Nas ise duruma hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Esnaftan büyük kahramanlık! Canını hiçe saydı, kadına saldıran adamın üzerine atladı - 2. Resim

Kadının bıçak darbesi almasını son anda engelleyen Beytullah Nas daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdi.

O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırgan H.M.’nin daha önce da babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"OĞLUM MÜDAHALE ETMEMİŞ OLSA BİR KADIN CİNAYETİ OLABİLİRDİ"

Olayla ilgili konuşan Beytullah Nas’ın babası Ali Nas, "Dün saldırıya uğrayan kadınla saldırıyı gerçekleştiren şahıs burada karşılaşıyorlar. Kadın şahsın kızını rahatsız ettiğini ve bir daha yapmaması gerektiğini aksi takdirde polise vereceğini söylüyor söylüyor.

O sırada benim oğlum çapa makineleriyle uğraşıyor saldırganın elini cebine attığını görür görmez benim oğlum müdahale ediyor ve saldırganı önlüyor. O bıçak benim oğluma da saplanabilirdi ama o müdahale etmemiş olsa bir kadın cinayeti meydana gelebilirdi. Benim oğlum zaten çocukluktan beri sporla ilgileniyor kendi halinde cesur biri" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe kongre tarihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu! "Beni görünce kendini yere bıraktı" - 3. SayfaTabancayla vurulmuş halde bulundu! "Yardım çığlığını duydum"Evinde 12 köpekle yaşayan kadın gözaltına alındı - 3. SayfaEvinde 12 köpekle yaşayan kadın gözaltına alındıKırıkkale'de kan donduran olay! Derin dondurucularda bulunan poşetlerden erkek cesedi çıktı - 3. SayfaEvdeki poşetlerin içinden erkek cesedi çıktıEski eşi Özlem Şımarık'ı öldüren Tarık Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet - 3. SayfaEski eşi tarafından katledilmişti! Mahkeme kararını verdiBalkondan düşüp öldüğü söylenmişti! Kocasından kaçmak için atladığı ortaya çıktı - 3. SayfaGerçekler kan dondurdu! Kocası tutuklandıÇanakkale'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşinin kafasına sıktı - 3. SayfaBoşanma aşamasındaki eşinin kafasına sıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...