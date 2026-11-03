Evde feci son: Isıtıcıyı onarmak istedi, sonrası korkunç…

Samsun’un Atakum ilçesinde elektrikli ısıtıcıyı tamir etmek isteyen 34 yaşındaki İsmail Şahin, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bir süre kendisinden haber alamayan arkadaşı tarafından evinde hareketsiz halde bulunan Şahin’in el ve ayağında elektrik çarpmasına bağlı yanıklar tespit edildi. Şahin’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan İsmail Şahin (34), kendisine ait evde elektrikli ısıtıcıyı tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

ARKADAŞI EVİNDE HAREKETSİZ BULDU

Bir süre kendisinden haber alamayan arkadaşı Şahin'i evinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, elinde ve ayağında elektrik çapmasına bağlı yanıklar olduğu tespit edilen İsmail Şahin'in elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İsmail Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp

Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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